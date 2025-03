Va candida Ilie Bolojan? O singură variantă

01:30

Întâlnirea dură de vineri de la Casa Albă între preşedinţii Volodimir Zelenski şi Donald Trump a provocat o undă de şoc în Europa, liderii grăbindu-se să găsească cele mai potrivite soluţii de urgenţă şi să-şi exprime sprijinul pentru liderul de la Kiev. Astfel, şefa guvernului italian Giorgia Meloni, considerată o apropiată a lui Donald Trump