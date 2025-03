Prima reacţie a lui Cristi Chivu după Udinese – Parma 1-0

11:10

Superstarul suedez Armand Duplantis şi-a îmbunătăţit pentru a unsprezecea oară recordul mondial la săritura cu prăjina, la 6,27 m, vineri seara, la cea de-a zecea ediţie a All Star Perche de la Clermont-Ferrand. Dublul campion olimpic (2021, 2024) şi dublu campion mondial în sală (2022, 2024) deţine recordul mondial de când l-a detronat pe Renaud […]