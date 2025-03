Prim ajutor în caz de stop cardiorespirator, la „Maratonul resuscitării”

12:00

Frații Tate au plecat din România legal, cu acordul autorităților române. DIICOT, parchetul care are în lucru dosarele penale ale celor doi, a confirmat că aceștia se află în continuare sub control judiciar, dar li s-a ridicat interdicția de a părăsi teritoriul României. „Cu privire la doi inculpați, persoane cu dublă cetățenie, americană și britanică, […] The post Frații Tate au plecat cu acordul din țară autorităților române. DIICOT încă îi așteaptă să se prezinte la Poliția Ilfov appeared first on Buletin de București.