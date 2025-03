Elena Lasconi: Pentru Maia Sandu m-aș retrage pentru că aș avea încredere

13:20

Legendarul actor hollywoodian Gene Hackman (95 de ani) și soția sa Betsy Arakawa au fost găsiți morți în locuința lor din New Mexico. Faimosul actor, recompensat cu două premii Oscar, a fost găsit decedat în casa sa din Santa Fe, New Mexico, alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa, potrivit Santa Fe New Mexican, care […]