Două femei din Lugoj, acuzate că făceau trafic cu arme aduse din Austria. Polițiștii au organizat un flagrant

10:30

Angie Stone, cântăreaţă de soul şi R&B care a produs hituri precum „No More Rain (In This Cloud)” şi „Wish I Didn’t Miss You”, a murit într-un accident rutier, a declarat pentru CNN Yvonne Forbes, publicista ei. Artista avea 63 de ani. Cântăreața era cu alte nouă persoane într-o dubiţă Sprinter. Cu toții se întorceau […]