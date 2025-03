Președintele grupului PPE din Parlamentul European: Europa este singură, trebuie să ne înarmăm pe cont propriu

08:40

Europarlamentarul german Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, a transmis joi un mesaj de susținere pentru autoritățile române după ce Parchetul general a deschis trei dosare împotriva lui Călin Georgescu. "Am urmărit evoluțiile din România și vreau să transmit un mesaj clar de încredere în democrația și instituțiile sale. Legalitatea și respectarea statului de drept […]