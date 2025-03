„Vă gândiţi la câştigarea campionatului?” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo s-a calificat în play-off!

19:10

Ioan Ovidiu Sabău a fost extrem de dezamăgit după meciul U Cluj – FC Botoşani, câştigat de moldoveni cu 1-0. „Şepcile roşii" au ratat ocazia de a reveni pe primul loc din Liga 1 în urma acestui eşec şi se află pe locul 3, cu 51 de puncte. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău riscă să […]