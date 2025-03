Portland Trail Blazzers – Cleveland Cavaliers LIVE VIDEO (22:30, AntenaPLAY). Gazdele, fără eşec de nouă meciuri

22:10

Portarul român al celor de la Udinese, Răzvan Sava s-a operat. Italienii au anunţat că intervenţia chirurgicală la un deget de la mâna dreaptă a fost un succes. Mai mult, goalkeeper-ul român ar putea să revină peste o lună şi jumătate la antrenamente. Va începe imediat recuperarea şi poate reveni între buturile lui Udinese pe […] The post Răzvan Sava s-a operat! Verdictul medicilor după ce intervenţia chirurgicală. Când ar putea reveni la antrenamente appeared first on Antena Sport.