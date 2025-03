Horoscopul săptămânii 3 – 9 martie

03:50

Iată o curiozitate care să vă pună la încercare cunoștințele de geografie: Care țară este cea mai apropiată de teritoriul continental al Statelor Unite fără a avea graniță terestră comună?, își întreabă cititorii Earth Observatory. Nici prin cap nu ți-ar trece că este vorba de Rusia. Big Diomede (Rusia) și Little Diomede (SUA) Una dintre … The post Insulele „Ieri” și „Mâine”: Granița secretă dintre SUA și Rusia appeared first on spotmedia.ro.