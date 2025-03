Cristi Săpunaru a cedat nervos, în Rapid – FCSB. Căpitanul giuleştenilor, dispută aprinsă cu Ştefan Târnovanu

11:50

Rapid are o istorie „tulbure” cu centralul Radu Petrescu, ce va arbitra derby-ul din această seară dintre Rapid şi FCSB. Giuleştenii au cerut în două rânduri excluderea din arbitraj a lui Petrescu. Prima oară s-a întâmplat în 2012, atunci când Radu Petrescu l-a eliminat pe Rui Duarte într-o partidă de campionat cu Oţelul. Duarte a […] The post Rapid a cerut de două ori excluderea din arbitraj a lui Radu Petrescu! Meciurile în care giuleştenii l-au acuzat că i-a dezavantajat grav appeared first on Antena Sport.