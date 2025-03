Rapid - FCSB » Marius Șumudică a răbufnit după egalul din această seară: „Urăsc echipa asta de când eram mic”

20:40

Jordan Chiles (23 de ani) se află într-o perioadă în care își promovează cartea de memorii, prilej pentru campioana olimpică să povestească despre cariera sa cu momente bune, dar și cu unele teribile în care a avut gânduri de sinucidere din cauza abuzurile verbale și emoționale ale antrenorului său.Jordan Chiles pregătește lansarea cărții sale „I'm That Girl: Living the Power of my Dreams”, care va avea loc în SUA pe 4 martie, cu o serie de interviuri. ...