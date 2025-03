Traian Băsescu: “În caz de război, cei plecați la muncă afară trebuie aduși sub arme.” Trebuie aparate obiectivele strategice precum Cireșica

10:10

Deficitul bugetar a urcat la 0,58% din PIB în prima lună din acest an, comparativ cu 0,45% din PIB în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanțelor. ‘Execuția bugetului general […] The post Deficitul bugetar a ajuns la 0,58% din PIB după prima lună din 2025 appeared first on IMPACT.ro.