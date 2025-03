LIVE/VIDEO Gala Premiilor Oscar 2025 - Kieran Culkin a câştigat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar. "Flow" - cel mai bun film de animaţie

Cea de-a 97-a ediţie a galei Premiilor Oscar are loc la Dolby Theater din Los Angeles. Predicţiile arată că "The Brutalist” şi "Conclave" vor câştiga cele mai multe statuete, dar "Anora" va obţine premiul cel mare al serii. Sebastian Stan ar putea fi ales Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea lui Donald Trump în "The Apprentice". Această seară ar putea fi una a surprizelor.

