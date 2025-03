Admiterea 2025 la Politehnica București începe de la finalul lunii martie

20:30

Bugetul Primăriei Sectorului 3, pe anul acesta, se dezbate public, pe 12 martie. Întâlnirea are loc la sediul din Calea Dudești 191. Cetățenii care doresc să fie prezenți la dezbatere, trebuie să trimită până pe 11 martie, la ora 11:00, un e-mail cu datele de contact (nume, prenume, număr de telefon mobil) la relatiipublice@primarie3.ro sau […] The post Sector 3 | Bugetul Primăriei pus în dezbatere publică. Întâlnirea are loc pe 12 martie appeared first on Buletin de București.