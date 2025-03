Centrul Militar Județean Suceava anunță că au început înscrierile pentru școlile de subofițeri și maiștri militari

11:10

Deliberativul județean a aprobat două proiecte majore de investiții în sănătate, finanțate prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027. Primul proiect, „Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus – NEURO KIDS”, vizează dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu echipamente performante destinate neurochirurgiei infantile. Celălalt proiect , „Development […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava. Proiecte pentru dotarea cu echipamente performante destinate neurochirurgiei infantile și pentru creșterea capacității de diagnosticare precoce a cancerului de sîn apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.