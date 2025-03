Jucătorii lăudaţi de Ilie Dumitrescu, după Rapid – FCSB 0-0: „Pe mine m-a surprins”

17:50

Adrian Mutu a oferit prima reacţie, după ce Petrolul a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, în Liga 1. Antrenorul „lupilor" s-a declarat extrem de dezamăgit de înfrângerea suferită în faţa celor de la Poli Iaşi, scor 0-1. Petrolul nu a mai învins pe nimeni de pe 27 ianuarie, atunci când câştiga partida cu […]