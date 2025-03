Banca Transilvania anunță - Proces finalizat, a devenit o singură bancă cu OTP Bank România. Cu ce vine Banca Transilvania

11:00

One United Properties derulează în prezent lucrări de restaurare pentru fosta hală Ford din București, care va fi modernizată într-un spațiu mixed-use sustenabil. După restaurare, aceasta se va deschide sub numele One Gallery și va include, pe lângă birouri moderne și un concept de food market unic pe piața locală, și o zonă de muzeu, care va celebra istoria acestui imobil.