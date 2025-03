Realme 14 Pro+ – review (Cu un picior în segmentul flagship)

09:40

Am inclus un televizor Neo QLED cu rezoluție 8K de la Samsung ce ar trebui să ofere o experiență de utilizare de top, dar veți mai găsi și alte 9 produse din nișe distincte. 1. Apple Watch 9 cu GPS + Cellular ️ Modelul cu diagonala de 45 mm cu GPS + date mobile are […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 23.02.25 (televizor Samsung cu panel MiniLED Neo QLED și rezoluție 8K, side by side TCL cu reducere de 25%, sistem de aer condiționat multisplit la preț bun etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.