Expert german, profesor in SUA: „Relatia dintre administratia Trump si Ucraina este ireparabila”

11:50

Peste un milion de persoane au solicitat azil in Europa anul trecut – mult mai putine decat in ​​2023, relateaza Tagesschau. Numarul cererilor de azil in UE, Norvegia si Elvetia a scazut semnificativ anul trecut: in total au fost inregistrate 1.014.000 de cereri in cele 29 de tari – cu exact 100.000 mai putine decat...