Gigi Becali, anunţ uluitor: „Va juca ăla care va mânca!” Situaţie incredibilă pentru meciul cu Lyon

20:20

Barcelona lui Hansi Flick merge ceas în La Liga. A învins, fără probleme, Real Sociedad şi a urcat pe primul loc al clasamentului. A fost 4-0 pentru catalani, în etapa a 26-a din La Liga. A fost un meci decis după prima jumătate de oră, când Barca a marcat de două ori, dar a şi avut […] The post „Suntem pregătiţi”. Hansi Flick, declaraţii tari după victoria categorică a Barcelonei. Au urcat pe primul loc în La Liga appeared first on Antena Sport.