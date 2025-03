Elena Lasconi: Sunt mândră că USR face parte din ALDE, partid european care tocmai a obţinut din partea Rusiei statutul de „organizaţie indezirabilă”

11:50

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat că România nu are avut şi nu are înţelegeri de lungă durată nici cu Ucraina, nici cu altcineva, ci are parteneriatul strategic cu SUA. El a mai adăugat că deocamdată nu am văzut nici măcar cizme britanice la sol sau cizme franceze în Ucraina şi că el crede că nu este cazul să vedem vreodată cizme româneşti în ţara vecină. El a declarat că România nu trebuie să trimită trupe în Ucraina deoaree nu are foarte multe şi are nevoie de acestea pentru apărarea teritoriului nostru şi a flancului estic al NATO.