O mașină a lovit în plin un grup de oameni, la Mannheim, în sud-vestul Germaniei

La nici 23 de ani împliniți, Alexia Petrovai, președinta organizației USR Tineret Cluj devine președinta USR Tineret la nivel național. Ea a primit 80% din voturile exprimate de membrii USR Tineret în perioada 24-26 februarie, la finalul campaniei interne pentru alegerea noului președinte. „USR Tineret este o voce importantă deopotrivă în USR și în politica