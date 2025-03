Jannik Sinner continuă să domine tenisul! Suspendat pentru dopaj, italianul are un avans important în topul ATP. Pe ce loc a ajuns Novak Djokovic

22:30

Gigi Becali a criticat doi jucători după Rapid – FCSB, derby încheiat la egalitate, scor 0-0. Echipa lui Marius Şumudică a înscris prin Alex Dobre, în minutul 68. Bucuria a fost stricată însă de VAR, care a anulat reuşita pentru un offside. Chiar dacă jucătorul giuleştenilor se afla în offside, modul în care faza din […] „Poate te schimb, băi!" Gigi Becali a intrat în direct şi a criticat doi jucători după Rapid – FCSB 0-0: „Ce tâmpenie face"