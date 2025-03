Alex Maxim şi Deian Sorescu, decisivi pentru Gaziantep! Ce note au primit românii după o nouă victorie în Turcia

08:10

Gigi Becali a criticat dur arbitrajul de la Rapid – FCSB 0-0, pentru ca apoi să îi facă praf pe rivalii din Giuleşti, care nu au reuşit să se impună în derby-ul de pe Arena Naţională, chiar dacă au avut un om în plus încă din prima repriză, atunci când Dawa a fost eliminat. Chiar […] The post Gigi Becali a făcut-o praf pe Rapid după egalul cu FCSB: „Ce pretenţii să aibă, ma? Vai de capul lor. În play-off o să-i paradim de două ori” appeared first on Antena Sport.