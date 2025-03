Romanian Innovation Cluster, studiu național pe digitalizare

08:40

În cadrul H2 & FC EXPO din Japonia, Toyota și-a lansat un nou modul cu pile electrice. Noul sistem, de a treia generație, este conceput pentru a satisface nevoile particulare ale sectorului de vehicule comerciale, cu aceeași durabilitate ca a motoarelor convenționale diesel. În plus, noul sistem prezintă îmbunătățiri semnificative ale performanțelor, inclusiv eficiența […] The post Toyota și-a lansat un nou modul cu pile electrice appeared first on ZIUA CARGO.