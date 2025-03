De ce se sărbătorește Ziua Femeii pe 8 Martie. Motivul pentru care a fost aleasă această zi

Ziua Internațională a Femeii are loc pe data de 8 Martie, în fiecare an. Deși ne aflăm la începutul primăverii, această dată nu a fost aleasă întâmplător. Puțini știu ce semnificație are data de 8 martie și de ce a fost aleasă pentru a celebra ziua femeii.

