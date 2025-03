Forţele Aeriene Române anunţă zboruri de antrenament la înălţimi mici şi zboruri în regim supersonic cu aeronave F-16 Fighting Falcon, pe întreg teritoriul ţării, până în 10 martie

11:20

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declară luni presei, la Londra, că nu va fi atât de uşor să fie înlocuit, relatează France24, preluat de News.ro. ”Având în vedere ceea ce se întâmplă, să fiu înlocuit pur şi simplu nu va fi uşor”, a subliniat el în faţa presei. WATCH Zelensky: “As it regards to my resignation…To […] Articolul Zelenski, despre înlocuirea sa, dorită de Trump: „Va trebui de asemenea să fiu împiedicat să candidez, ceea ce va fi un pic mai complex” apare prima dată în Universul.net.