Straniul suveranism românesc. Caricatura

Fostul mare arbitru internațional Ion Crăciunescu a dat verdictul după problemele apărute la Rapid – FCSB. În ce privește eliminarea lui Joyskim Dawa de la FCSB, Crăciunescu a afirmat că Radu Petrescu a luat decizia corectă. „Eu nu am niciun fel de problemă în ceea ce privește intervențiile lui Dawa, erau sancționabile disciplinar. Așa mi …