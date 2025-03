Pe urmele banilor din reclamele rusești. Drumul de la Ministerul Apărării din Rusia la date personale colectate din România

01:50

Pe 18 februarie, Snoop a mers la Tg. Ocna, unde a fost comemorat legionarul Valeriu Gafencu, decedat în penitenciarul din localitate. E numit „sfântul închisorilor" într-o încercare prin care noile grupări fundamentaliste caută expresie în lumea contemporană, potrivit unora dintre istorici. La parastas a fost adus și un portret al lui Corneliu Zelea Codreanu. Într-o localitate de lângă, la Comănești, biserica Sfântul Ștefan are pe pereți portrete cu chipuri de legionari. „Ei simt că a venit timpul lor", explică istoricul Adrian Cioflâncă.