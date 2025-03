Pe Profit Insider: Ofertă pe masă de aproape 6 milioane lei

15:20

Inca de la intrarea in vigoare a noului Cod de Procedura Fiscala, in practica s-a ridicat in mod constant problema limitelor in care contribuabilii pot reveni asupra propriilor declaratii fiscale (in considerarea carora organele fiscale au emis deja acte de impunere in cursul activitatii de administrare), pentru eliminarea nu doar a unor eventuale erori materiale comise de contribuabil (vizand, de exemplu, datele de identificare ale acestuia), ci si pentru reconsiderarea materiei impozabile cu consecinta diminuarii bazei impozabile si a obligatiilor fiscale deja stabilite, necontestate si (eventual) stinse.