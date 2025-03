GRAFICE Bursele pariază pe armele Europei

07:50

Pe fondul scăderii cererii globale de servicii digitale, piața forței de muncă în industria IT s-a transformat într-o piață a angajatorilor, spune, la Profit.ro TV, Claudiu Câmpean, co-fondator We as Web, companie de software development, cu 600 de angajați și colaboratori la final de 2024, din România, Albania și Republica Moldova.