ZF premiat pentru un nou tip de motor

Livrările Cargus au crescut cu 30% la categoriile fashion, produse de înfrumusețare, accesorii IT, ciocolată și articole handmade, în primele luni din 2025, pe fondul cererii puternice generate atât de sezonul de reduceri, cât și de evenimente precum Valentine's Day și Dragobete. În această perioadă aglomerată, peste 2.200 de curieri Cargus au parcurs aproximativ 7 […]