Tirada lui Florin Prunea la adresa lui Adrian Mutu: „Stai, bă, la echipă!”. Discurs dur la adresa antrenorului de la Petrolul Ploieşti

18:30

Viitorul lui Vinicius Jr se numără printre cele mai discutate subiecte în fotbalul spaniol. Starul lui Real Madrid mai are contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu până în 2027, dar s-a vorbit mult despre interesul echipelor din Arabia Saudită pentru serviciile sale. De mai multe ori s-a scris despre dorinţa cluburilor saudite de a-l […] The post Vinicius, anunţ despre viitorul la Real Madrid, chiar înaintea dublei cu Atletico! Mesajul categoric transmis de starul brazilian appeared first on Antena Sport.