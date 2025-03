Ministrul Justiţiei, despre fraţii Tate: Ministerul Justiţiei nu are cunoştinţă de niciun fel de presiune

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat marţi, despre fraţii Tate, în contextul informaţiilor privind presiuni din partea americană să fie lăsaţi liberi, că Ministerul Justiţiei nu are cunoştinţă de niciun fel de presiune, niciun fel de solicitare oficială primită de autorităţile americane cu privire la aceşti inculpaţi. ”Ministerul Justiţiei nu are recunoştinţă de niciun fel […] Articolul Ministrul Justiţiei, despre fraţii Tate: Ministerul Justiţiei nu are cunoştinţă de niciun fel de presiune apare prima dată în PS News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de PSNews.ro