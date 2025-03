Kievul mai are armament american încă ”două-trei luni”, declară un oficial ucrainean de rang înalt din spionaj FT. ”Nu va fi o prăbuşire totală, însă vom fi obligaţi să ne retragem din anumite zone mai rapid”. ”Dacă este oprit Starlink, problemele vor înc

Ucraina are armament şi material militar american pentru aproximativ ”două-trei luni”, declară, sub protecţia anonimatului, un oficial de rang înalt din spionajul ucrainean cotidianului economic şi financiar britanic Financial Times (FT).

