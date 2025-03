Bayern Munchen, omagiu superb pentru Franz Beckenbauer în ziua în care clubul va sărbători 125 de ani de existenţă

22:40

Cătălin Cîrjan a marcat în victoria obţinută de Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf, în meciul cu FC Hermannstadt, câştigat cu 2-0 de „câini". Acesta a fost ultimul joc disputat de echipa lui Kopic pe Arcul de Triumf, urmând ca Dinamo să dispute meciurile din play-off pe Arena Naţională. Chiar dacă nu a obţinut rezultate […]