Procurorii cer condamnare la închisoare pentru Michel Platini şi Sepp Blatter: „Sunt vinovaţi”

23:30

Cei de la Rapid au fost acuzaţi de faptul că au ales să joace pe Arena Naţională cu FCSB şi nu pe Giuleşti. Oamenii din fotbal spun că giuleştenii îşi pierd din forţă atunci când nu evoluează pe propriul teren. Acţinarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, recunoaşte că echipa sa are un mic avantaj […]