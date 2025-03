Alege ce citești

12:50

Începând cu această săptămână, vremea se va încălzi în România, astfel că primăvara se va instala și la nivel termic, nu doar în calendar. Sunt, așadar, vești bune pentru cei care sperau să dea uitării cât mai repede frigul ce se instalase pe final de februarie. După o perioadă cu vreme mai rece și cer […] The post Vremea se schimbă simțitor în România. Temperaturile vor urca până la 20 de grade, în unele zone first appeared on Ziarul National.