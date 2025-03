Reuters: Acordul ucraineano-american privind minerale ar urma sa fie semnat în această noapte

16:00

Janice Deerwester, o femeie din Texas, SUA, şi-a dorit mereu să locuiască în Franţa, însă niciodată nu a avut ocazia să facă acest lucru. Ideea de a se muta în Franţa i-a venit în anul 2021, după ce a ascultat versurile unei melodii ''Is that all there?'', când a realizat că îşi doreşte mai mult de la viaţă.