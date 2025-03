Banca Europeană de Investiţii va ridica limitele pentru finanţarea proiectelor din sectorul de apărare

20:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat gata să and #39; and #39;lucreze sub leadershipul and #39; and #39; lui Donald Trump pentru and #39; and #39;a obţine o pace durabilă and #39; and #39; în Ucraina, în toiul tensiunilor cu Casa Albă ilustrate prin suspendarea ajutorului militar al SUA pentru Ucraina, informează AFP.