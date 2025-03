“Keep calm and carry on”, îi sfătuiește Donald Tusk pe ceilalți lideri europeni la câteva ore după un alt îndemn: “Cuplați-vă centurile de siguranță, intrăm într-o zonă cu turbulențe”

12:10

Președintele american Donald Trump consideră că SUA ar trebui "să petreacă mai puțin timp" îngrijorându-se cu privire la Vladimir Putin și ar trebui să se preocupe mai mult de chestiunile legate de politica internă, răspunzând astfel îngrijorărilor tot mai numeroase referitoare la apropierea sa de liderul de la Kremlin, informează Deutsche Welle. Trump a postat […]