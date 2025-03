Julian Alvarez a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului, în Real – Atletico! Cifre uriaşe pentru argentinian

10:10

Kehinde Fatai a marcat pentru Astra în „dubla" cu Lyon din 2015 şi are încredere că FCSB îi poate elimina pe francezi, din optimile Europa League. Nigerianul e convins că şi jucătorii care ţin Ramadanul pot juca la capacitate maximă. În sezonul 2014-2015, Astra a furnizat o surpriză uriaşă. Formaţia antrenată la momentul respectiv de […]