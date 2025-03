Disney+ lansează oferta lunii martie şi propune abonamentul Standard la doar 7.99 lei / lună timp de 4 luni

23:50

Cu siguranţă cea mai mare tranzacţie în care este implicată Vodafone România este legată de preluarea Telekom Romania Mobile Communications, achiziţie realizată în parteneriat cu DIGI România. Conform celor mai recente informaţii, tranzacţia are şanse foarte mari de a fi aprobată de Consiliul Concurenţei în prima parte a acestui an, astfel că din 2026 am […] The post Vodafone România a cumpărat un furnizor local de soluţii software pentru monitorizarea parcurilor auto appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.