Antonescu: Să le intre foarte bine în frumoasele capete tuturor că eu nu mă retrag. Bolojan ar trebui să iasă precum cucu și să spună ”nu candidez”

Schema de plafonare a prețurilor la energie expiră la 1 iulie, moment din care românii vor plăti facturi considerabil mai mari. Prețul plafonat la energie electrică pentru consumatorii casnici are trei valori: Eliminarea plafonării prețurilor la energie va duce la aplicarea prețurilor din contracte. Ofertele principalilor furnizori de energie electrică sunt cuprinse între 1,45 și …