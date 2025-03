Horoscop 5 martie 2025 – Este o zi de reflecție

15:00

1. ”Să-ți pui costum. Că io sunt în blugi. Sau în halat.” Dacă ești mitocan, așa vorbești cu unul care vine să-ți ceară bani. Dar în lumea progresistă, cuvântul de ordine este ”invers”, așa că Trump (gazda) a fost certat că l-a primit în costum pe Zele, musafirul cu mâna întinsă și trening cum ar […] The post ”Bolo” bagajistul first appeared on Ziarul National.