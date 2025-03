13:10

Bucharest Coffee Festival are loc între 21 și 23 martie, la Hala Laminor (Bulevardul Basarabia 256). Ediția 2025 va reuni sute de specialiști în cafea, din România și din străinătate (Italia, Grecia, Danemarca). La festivalul desfășurat pe o suprafață de circa 5000 mp, vor expune peste 250 de producători, procesatori, distribuitori și importatori naționali și internaționali […]