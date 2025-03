Carlo Ancelotti, după Real Madrid – Atletico Madrid 2-1: „Imaginați-vă cum ar putea fi miercuri”

13:20

Daniel Bîrligea şi Octavian Popescu sunt aproape să revină pe teren la FCSB. Cei doi jucători vor fi apţi pentru prima etapă din play-off, care se va disputa în week-end-ul următor. Daniel Bîrligea şi Octavian Popescu vor rata însă duelurile cu Lyon, de pe 6, respectiv 13 martie. Aceştia nu vor putea evolua nici în […]