Expertii avertizeaza ca economia SUA ar putea intra in recesiune, pe fondul tarifelor impuse de Donald Trump si al inerentelor cresteri de preturi

Serviciile de informatii militare ucrainene au indicat ca aproximativ 620 000 de soldati rusi opereaza in Ucraina si in regiunea Kursk, ceea ce inseamna cu aproximativ 40 000 de oameni mai mult decat la sfarsitul anului 2024. Acest lucru este calculat in analiza sa zilnica de catre Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). In plus, exista...