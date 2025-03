Câinii de rasă comună sau metiși din Oradea pot fi sterilizați gratuit. Vezi ce trebuie să faci! (FOTO)

Orădenii care dețin câini de rasă comună sau metiși îi pot steriliza gratuit, începând din 7 martie, în cadrul unei campanii finanțate de Primăria Oradea. Programul, care are o durată de un an, este derulat în parteneriat cu cabinetul Cabinetul PsyzioVet, iar municipalitatea a alocat pentru acesta suma de 440.000 de lei plus TVA, pentru sterilizarea a 800 de câini.

