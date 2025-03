Sector 1 | A venit să le monteze mobila şi a plecat cu zeci de mii de euro şi bijuterii

11:30

„Maratonul Resuscitării", ediția a IV-a, are loc în Capitală, astăzi. Evenimentul urmărește educarea cetățenilor privind importanța acordării primului ajutor în caz de stop cardiorespirator. Maratonul este organizat între orele 12:00 – 22:00, la ParkLake Shopping Center si face parte din evenimentul „Săptămâna Protecției Civile 2025". În cadrul evenimentului, împreună cu medici, paramedici, asistenți, studenți la […]